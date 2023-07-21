مرسيليا يتخلى عن قائده

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي تحرير لاعب وسطه وقائده السابق ديميتري باييت من آخر عام من عقده معه بحسب ما أكده رئيسه بابلو لونغوريا الجمعة.

وقال المسؤول الإسباني في مؤتمر صحافي برفقة باييت: قررنا ألا نواصل المغامرة مع قائدنا. استغرق الأمر أسابيع عدة من التفكير والنقاش.

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وتابع متوجها بكلامه إلى اللاعب: ديميتري، أنت عنصر هام جدا في تاريخ هذا النادي. لقد ألهمت أجيالا من أنصار النادي من خلال الكثير من الأوقات الجميلة، الانتصارات الرائعة. إنه ليس وداعا بل الى اللقاء قريبا، فأبواب النادي مشرعة امامك.

وكان باييت (36 عاما) الذي خاض موسمه التاسع مع مرسيليا وقّع عقده مع فريقه باشراف الرئيس السابق جاك هنري ايرو وكان يرتبط معه حتى عام 2024.

وبدا التأثر واضحا على باييت ولم يتمالك دموعه مؤكدا رغبته: الاستمرار في اللعب بعد موسم صعب للغاية مع وقت قليل للعب.

وأضاف: أشكر زملائي، رؤسائي، جميع المدربين الذين أشرفوا علي وجميع الذين كانوا حوالي لكي أكون في كامل جاهزيتي دائما.

ولم يخض باييت بإشراف مدرب مرسيليا السابق الكرواتي ايغور تودور الموسم الماضي سوى 26 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 4 أهداف.

وخاض باييت 326 مباراة في صفوف مرسيليا سجل خلالها 78 هدفا ونجح في 95 تمريرة حاسمة، كما سبق له الدفاع عن ألوان ليل وسانت إتيان ونانت بالإضافة إلى وست هام الإنجليزي.