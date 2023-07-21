اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لايس
غابرييل لايس

مهاجم أوروغواي يبحث عن ناد جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مونتيفيديو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لجأ غابرييل لايس القادم من أوروغواي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد ناد جديد كصفقة مجانية بعد انهيار انتقال المهاجم إلى ديبورتيفو بيناسيونال في دوري بيرو لكرة القدم.

وقال لايس، الذي سيغادر أكاديميا كانتولاو، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي: لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع الفريق رغم السفر والاتفاق على كل شيء، مشكلة الحصص لم تسمح لي بالتسجيل. أنا مرة أخرى صفقة مجانية وأنتظر اتجاها جديدا.

وقال المهاجم البالغ عمره 33 عاما لموقع إنفوبا على الإنترنت إن مشاكل الانتقالات ترجع إلى أن اتحاد بيرو لكرة القدم يسمح فقط بتسجيل 27 لاعبا أكبر من 21 عاما.

بالنسبة لدوري الدرجة الثانية، يمكن استبدال واحد فقط من الأجانب الخمسة المسجلين في بداية العام.

وانتهت فترة الانتقالات في بيرو لذلك ينتظر المهاجم الموجود حاليا في أوروجواي بدائل أخرى لمواصلة مسيرته.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | بوتين يعتزم منح القمح والأسمدة مجاناً لهذه الدول الساعة 60 | بوتين يعتزم منح القمح والأسمدة مجاناً لهذه الدول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط