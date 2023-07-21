مهاجم أوروغواي يبحث عن ناد جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

لجأ غابرييل لايس القادم من أوروغواي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد ناد جديد كصفقة مجانية بعد انهيار انتقال المهاجم إلى ديبورتيفو بيناسيونال في دوري بيرو لكرة القدم.



وقال لايس، الذي سيغادر أكاديميا كانتولاو، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي: لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع الفريق رغم السفر والاتفاق على كل شيء، مشكلة الحصص لم تسمح لي بالتسجيل. أنا مرة أخرى صفقة مجانية وأنتظر اتجاها جديدا.



وقال المهاجم البالغ عمره 33 عاما لموقع إنفوبا على الإنترنت إن مشاكل الانتقالات ترجع إلى أن اتحاد بيرو لكرة القدم يسمح فقط بتسجيل 27 لاعبا أكبر من 21 عاما.



بالنسبة لدوري الدرجة الثانية، يمكن استبدال واحد فقط من الأجانب الخمسة المسجلين في بداية العام.



وانتهت فترة الانتقالات في بيرو لذلك ينتظر المهاجم الموجود حاليا في أوروجواي بدائل أخرى لمواصلة مسيرته.

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