بايرن ميونخ لن يستسلم وسيقدم عرضا جديدا لكين

وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكر تقرير إخباري يوم السبت أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يعتزم تقديم عرض ثالث لضم النجم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.
وأوضحت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن بايرن ميونخ يرغب في تقديم العرض الثالث لتوتنهام لضم كين (29 عاما) عقب عودة الفريق البافاري من جولته السنوية.
مادة اعلانية
وسبق لبايرن ميونخ تقديم عرضين لضم قائد المنتخب الإنجليزي من توتنهام، لكنهما قوبلا بالرفض.
وذكرت تقارير إعلامية أن العرض الثاني بلغت قيمته 80 مليون يورو بخلاف المكافآت.
وعلمت صحيفة "ذا تايمز" أن نادي توتنهام يطلب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو) نظير الاستغناء عن نجم هجومه.
وكانت الصحيفة قد كشفت مؤخرا أن هاري كين قرر عدم تمديد تعاقده مع توتنهام، والذي ينتهي في العام المقبل.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مدرب توتنهام: لا أضمن استمرار هاري كين مع الفريقيأمل أنجي بوستيكوغلو المدرب الجديد لنادي توتنهام هوتسبير أن تكون رؤيته للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سببا في إقناع نجم الفريق ... رياضة عالمية
-
بايرن مستعد لانتظار هاري كين عاماً كاملاًكشفت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية يوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني متمسك بالتأكيد بضم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، ومستعد للانتظار حتى ... رياضة عالمية
-
بايرن ميونخ: سنحصل على هاري كين.. توتنهام يجب أن يستسلميثق أولي هونيس، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، من قدرة فريقه على التعاقد مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي.وذكرت تقارير أن ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية