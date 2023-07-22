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هاري كين
سبق لبايرن ميونخ تقديم عرضين لضم قائد المنتخب الإنجليزي من توتنهام

بايرن ميونخ لن يستسلم وسيقدم عرضا جديدا لكين

ميونخ - د ب أ
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ذكر تقرير إخباري يوم السبت أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يعتزم تقديم عرض ثالث لضم النجم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن بايرن ميونخ يرغب في تقديم العرض الثالث لتوتنهام لضم كين (29 عاما) عقب عودة الفريق البافاري من جولته السنوية.

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وسبق لبايرن ميونخ تقديم عرضين لضم قائد المنتخب الإنجليزي من توتنهام، لكنهما قوبلا بالرفض.

وذكرت تقارير إعلامية أن العرض الثاني بلغت قيمته 80 مليون يورو بخلاف المكافآت.

وعلمت صحيفة "ذا تايمز" أن نادي توتنهام يطلب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو) نظير الاستغناء عن نجم هجومه.

وكانت الصحيفة قد كشفت مؤخرا أن هاري كين قرر عدم تمديد تعاقده مع توتنهام، والذي ينتهي في العام المقبل.

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