غوارديولا: سيتي متعطش لمزيد من النجاحات في الموسم المقبل

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه جاهز لمطاردة أمجاد أكبر بعد تحقيق أقصى طموحاته في الموسم الماضي، إذ يستعد بطل الثلاثية للموسم الجديد عبر جولة آسيوية.



وحقق المدرب الإسباني الخلود الرياضي حين قاد سيتي للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي ليكرر الثلاثية التاريخية لغريمه مانشستر يونايتد عام 1999.



لكن غوارديولا يتطلع لآفاق أخرى في الموسم المقبل بنفس الشغف في تحقيق إنجازات أكبر.



وأبلغ الصحفيين يوم السبت قبل مواجهة يوكوهاما مارينوز في طوكيو في أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد: لا أعرف كيف ستكون درجة ثباتنا بعد ما حققناه، لكنني سأطلب من الفريق عدم نسيان ما فعلناه ومحاولة تكراره مجددا خطوة بخطوة.



وأضاف: سنحاول التحلي بالثبات والتمسك بالإيقاع وتذكر كيف كنا فريقا متحدا.



وقال المدافع نيثن آكي إن سيتي وجه تركيزه إلى التحديات القادمة بالفعل.



وسيبدأ سيتي موسم 2023-2024 بمواجهة وصيفه أرسنال في السادس من أغسطس في مباراة درع المجتمع التقليدية التي تفتتح موسم الدوري الممتاز.



وتابع آكي (28 عاما): الموسم الماضي كان رائعا لجميعنا، لكن كرة القدم تستمر ولدينا العقلية المطلوبة لتكرار ما فعلناه.



"هدفنا الأول درع المجتمع ثم كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية".



وواصل لاعب هولندا: يوجد الكثير للفوز به، يطالب المدرب الجميع بالنجاح مجددا، كرر النادي ذلك لسنوات ولدى الجميع هنا عقلية استمرار الضغط للوصول لمستويات تالية.



ويلتقي سيتي مع بايرن ميونخ في طوكيو يوم الأربعاء قبل مواجهة أتليتيكو مدريد في سول.

مادة اعلانية