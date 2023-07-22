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ميلان
وسائل إعلام محلية قالت إن ميلان دفع 15 مليون يورو

ميلان يتعاقد مع أوكافور مهاجم سالزبورغ

ميلانو - رويترز
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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع السويسري نواه أوكافور مهاجم سالزبورغ النمساوي لمدة خمسة مواسم يوم السبت.

ولم يعلن ميلان عن التفاصيل المالية للتعاقد لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه دفع 15 مليون يورو (16.68 مليون دولار) للفريق النمساوي.

وأحرز المهاجم البالغ عمره 23 عاما 34 هدفا في 110 مباريات مع سالزبورج بجميع المسابقات منذ انضمامه في 2020 وقاده للفوز بلقب الدروي أربع مرات.

ويعد أوكافور، الذي خاض 14 مباراة مع سويسرا، سادس المنضمين إلى ميلان هذا الصيف بعد ماركو سبورتيلو ولوكا روميرو وروبن لوفتوس-تشيك وكريستيان بوليسيك وتياني رايندرز.

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