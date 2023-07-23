الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره في البطولة العربية

يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره وتعويضها عن الموسم المحبط عن طريق التألق في كأس الملك سلمان للأندية العربية التي سيبدأ منافساتها بعد أيام قليلة رغم صعوبة المهمة.

وأخفق الزمالك في الفوز بأي لقب بعد نتائجه المخيبة خلال الموسم المنصرم، إذ خرج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وودع كأس مصر وخسر كأس السوبر المحلي والدوري المصري الممتاز.



وتقام نهائيات كأس الملك سلمان للأندية العربية بالسعودية في الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.



ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الثالثة القوية التي تضم النصر بقيادة كريستيانو رونالدو والشباب والاتحاد المنستيري التونسي.



وقال الزمالك إنه بدأ يوم السبت التدريبات بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استعدادا للسفر الى السعودية بعد يومين.



وقرر النادي استدعاء اللاعبين المعارين بعد نهاية الموسم.



وانتظم في المران عدة لاعبين عائدين من الإعارة مثل يوسف إبراهيم (أوباما) صانع اللعب، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب الوسط والمدافع محمود علاء.



لكن في المقابل من المتوقع أن يغيب عمرو السيسي لاعب الوسط عن بداية مشوار الزمالك أمام الاتحاد المنستيري يوم الجمعة المقبل في البطولة العربية بعد تعرضه لكدمة في الكاحل خلال المران.



ويغيب أيضا محمود شبانة، وعبدالله جمعة، وسامسون أكينيولا، لأسباب فنية، ومصطفى شلبي بسبب الإصابة.

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