سيدات المغرب: نستهدف المنافسة على كأس العالم

أكدت غزلان الشباك قائدة المنتخب المغربي أن فريقها لا يسعى لمجرد الظهور المشرف في كأس العالم لكرة القدم للسيدات وأنه مستعد لحمل مسؤولية كونه أول فريق عربي يشارك في المسابقة.



والمغرب، الذي يستهل مشواره يوم الاثنين أمام ألمانيا، واحد من ثمانية منتخبات تشارك للمرة الأولى في البطولة التي زاد عدد فرقها إلى 32 منتخبا، لكن غزلان قالت إن طموح الفريق يتخطى مجرد المشاركة.



وقالت في مؤتمر صحفي يوم الأحد: لسنا هنا مجرد رقم، وإنما للمنافسة.



وضمن المنتخب مكانه في البطولة بعدما حل وصيفا لبطل أمم أفريقيا للسيدات 2022. وفازت غزلان بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.



وقالت: نتشرف كوننا أول بلد عربي يشارك في البطولة. نشعر أن علينا مسؤولية كبيرة لتقديم صورة جيدة وإظهار الإنجازات التي حققها المنتخب المغربي. إنه إنجاز كبير بالنسبة لنا لكن نأمل أن تمهد مباراتنا أمام ألمانيا غدا الطريق للقاءات أخرى.



والمنتخب الألماني، المصنف الثاني، منافس قوي إذ أنه أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين في 2003 و2007 وخسر مرة واحدة في 24 مباراة خاضها بدور المجموعات بالبطولة.



وقال رينالد بيدروس مدرب المنتخب المغربي إن فريقه، الذي يبتعد بفارق 70 مركزا خلف ألمانيا في التصنيف، يتطلع للتحدي.



وأضاف بيدروس عبر مترجم: يعرفن جميعا أنهن هنا في كأس العالم. يعرفن جميعا أنها ستكون أولى مبارياتهن، لكن الرسالة الموجهة لهن أن هذا أمر إيجابي للغاية سيكسبنا خبرة كبيرة.



كما ستصبح نهيلة بنزينة أول محجبة تشارك في بطولة للسيدات على مستوى الفريق الأول. وسمح الاتحاد الدولي للعبة بارتداء الحجاب في 2014.

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