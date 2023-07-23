مدرب فولهام عن ميتروفيتش: الوضع ليس مثاليا وخارج سيطرتي

كشف ماركو سيلفا مدرب فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن ألكسندر ميتروفيتش لن يشارك في مواجهة برنتفورد الودية استعدادا للموسم الجديد، إذ لم يتدرب بالصورة المناسبة في ظل أنباء بأن النادي اللندني رفض عرضا من الهلال السعودي لضم المهاجم الصربي.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فولهام رفض عرضا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (32.14 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 28 عاما، والذي تتبقى في عقده ثلاث سنوات.



وكان ميتروفيتش هداف فولهام في أربعة من آخر خمسة مواسم وسجل 14 هدفا في الدوري الموسم المنصرم ليقوده لإنهائه في المركز العاشر.



وقال سيلفا إنه تحدث بالفعل مع ميتروفيتش لكن الأمر ليس في يده.



وأبلغ سيلفا الصحافيين قبل المواجهة المقررة يوم الأحد في فيلادلفيا: يتحتم علي القول إنه ليس وضعا مثاليا. لا لأنه تلقى عرضا، وإنما بسبب الوضع ذاته.



وأضاف: كما تعلمون، لن يلعب غدا، لم يلعب الأربعاء الماضي. لا يعمل كما ينبغي مع زملائه في الفريق وعندما أقول إن هذا ليس السيناريو المثالي، فهذا هو الوضع.



وتابع: عندما يكون الوضع خارج سيطرتي كمدرب، فإنه لا يثير قلقي لكنني كنت أود أن يكون السيناريو مختلفا، أحيانا تكون هناك قرارات فردية يتعين عليهم تولي أمرها.



كما كشف سيلفا أنه تلقى عرضا من الأهلي السعودي لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.



وقال: التزامي تجاه النادي واضح وسيستمر. أظهرت التزامي تجاه هذا النادي كثيرا الموسم الماضي.

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