رئيس بيراميدز: لن نتنازل عن أخذ حق الشيبي من الشحات

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أكد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن ناديه لن يتنازل عن المطالبة بحق اللاعب المغربي محمد الشيبي من حسين الشحات جناح النادي عقب مباراة الفريقين بالدوري المصري والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.
وقال ممدوح عيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه يوم الاثنين، إنه شاهد بصدمة بالغة الفيديوهات المنتشرة بشأن تلك الواقعة وشعر بحزن شديد لما تعرض له لاعب نادي بيراميدز من جانب حسين الشحات الذي تعدى عليه بالضرب والسب والتهديد، ومن حسن أخلاق لاعبنا أنه لم يرد بالإساءة وإلا تحولت الأمور إلى الأسوأ.
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وأضاف: حق محمد الشيبي، لن يضيع وسيتم تصعيد الشكوى لجميع الجهات المسئولة في الكرة المصرية، ولن نسمح مطلقا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة نادي بيراميدز، أو نقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك.
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