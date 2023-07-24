اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشيبي
الشيبي خلال المباراة التي كسبها فريقه يوم الأحد

رئيس بيراميدز: لن نتنازل عن أخذ حق الشيبي من الشحات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن ناديه لن يتنازل عن المطالبة بحق اللاعب المغربي محمد الشيبي من حسين الشحات جناح النادي عقب مباراة الفريقين بالدوري المصري والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال ممدوح عيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه يوم الاثنين، إنه شاهد بصدمة بالغة الفيديوهات المنتشرة بشأن تلك الواقعة وشعر بحزن شديد لما تعرض له لاعب نادي بيراميدز من جانب حسين الشحات الذي تعدى عليه بالضرب والسب والتهديد، ومن حسن أخلاق لاعبنا أنه لم يرد بالإساءة وإلا تحولت الأمور إلى الأسوأ.

مادة اعلانية

وأضاف: حق محمد الشيبي، لن يضيع وسيتم تصعيد الشكوى لجميع الجهات المسئولة في الكرة المصرية، ولن نسمح مطلقا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة نادي بيراميدز، أو نقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أفغانستان بين أعلى 10 دول في وفيات الأمهات وحديثي الولادة.. ما الأسباب؟ أفغانستان بين أعلى 10 دول في وفيات الأمهات وحديثي الولادة.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط