إصابة مدافع مونشنغلادباخ بسرطان الدم

أكد بروسيا مونشنغلادباخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الخميس، أن مدافعه النمساوي شتيفان لاينر سيغيب عن الملاعب عدة أشهر بسبب إصابته بسرطان الدم.

وأضاف مونشنغلادباخ أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الظهير الأيمن البالغ عمره 30 عاما بسرطان الغدد اللمفاوية وهو نوع من أنواع سرطان الدم وسيخضع للعلاج لعدة أشهر.

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وقال النادي في بيان: اُكتشف السرطان في وقت مبكر للغاية ويمكن علاجه بالأدوية. توجد فرصة كبيرة لاستعادة صحته والعودة إلى حياته الطبيعة بما في ذلك حياته الرياضية الاحترافية.

وانضم لاينر إلى مونشنغلادباخ عام 2019 قادما من سالزبورغ المنافس في دوري الأضواء النمساوي. وخاض أكثر من 120 مباراة مع النادي الألماني في كافة المسابقات.

وقال رونالد فيركوس عضو الإدارة الرياضية في بروسيا: سنفعل ما بوسعنا ليحصل شتيفان على أفضل علاج ممكن. نتنمى له ولعائلته كل القوة والتفاؤل في مواجهة هذا المرض.

ويحل مونشنجلادباخ، الذي أنهى الدوري في المركز العاشر الموسم الماضي، ضيفا على أوجسبورج في افتتاح الموسم الجديد يوم 19 أغسطس آب المقبل.