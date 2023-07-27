الاتفاق يضم هندرسون قائد ليفربول

أعلن الاتفاق المنافس في دوري "روشن" السعودي للمحترفين تعاقده مع جوردان هندرسون قائد ليفربول يوم الخميس.



وكتب الاتفاق، الذي تعاقد هذا الصيف مع ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول لتدريب الفريق، في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: فطورنا اليوم إنجليزي.



ثم كتب النادي بعدها بقليل: مزيج فاخر في معقل فارس الدهناء.

وكتب ليفربول على حسابه الرسمي في تويتر "يمكننا أن نؤكد أن جوردان هندرسون أكمل انتقاله إلى الاتفاق"، فيما كتب الاخير على حسابه في تويتر أيضاً: "محارب، قائد، نحن ببساطة سعداء بوجوده، هندرسون لاعب اتفاقي" مع شريط فيديو يتضمن صور اللاعب المخضرم البالغ 33 عاماً وصاحب 77 مباراة دولية منذ صغره وبألوان فريقي سندرلاند وليفربول ومنتخب انجلترا بعبارات "مميّز، اسطوري، تاريخي".



وأصبح هندرسون، البالغ عمره 33 عاما، ثالث صفقات الاتفاق في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع الاسكتلندي جاك هندري والفرنسي موسى ديمبلي.

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