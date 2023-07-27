مدرب الزمالك: تمثيل الكرة المصرية مسؤوليتنا

أكد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك المصري، أن مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، يوم الجمعة، في كأس الملك سلمان للأندية العربية بالسعودية صعبة للغاية، مشيرا إلى قوة منافسه وتعاقده مع العديد من اللاعبين الجدد.

وقال أوسوريو في مؤتمر صحفي يوم الخميس: مباراة الإتحاد المنستيري صعبة للغاية خاصة أنه فريق تعاقد مع 8 صفقات جديدة قبل البطولة.

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وأضاف: تحسن فريقنا بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ونسعي للفوز بالمباراة وحصد أول ثلاث نقاط.

وأوضح أوسوريو: علينا مسؤولية كبيرة خاصة أننا الممثل الوحيد للكرة المصرية ونحن فخورن بالتواجد في بطولة بهذا الحجم.

وتابع: لدينا فريق جيد يضم نجوم كبار، رغم أننا نواجه فرقا تضم أسماء عالمية مثل النصر الذي يلعب له رونالدو.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب النصر السعودي ومواطنه الشباب، والاتحاد المنستيري التونسي.

وتتواصل منافسات البطولة التي تُقام في ثلاث مدن سعودية هي الطائف والباحة وأبها ، حتى يوم 12 أغسطس المقبل.