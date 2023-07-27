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ميلان
وقع على عقد يمتد حتى 2028 وسيرتدي القميص رقم 21

ميلان يتعاقد مع النيجيري تشوكويزي مهاجم فياريال حتى 2028

ميلان - رويترز
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أعلن ميلان الإيطالي يوم الخميس تعاقده مع المهاجم النيجيري صمويل تشوكويزي لمدة خمس سنوات قادما من فياريال الإسباني.

وقال ميلان في بيان إن تشوكويزي (24 عاما) وقع على عقد يمتد حتى 2028 وسيرتدي القميص رقم 21.

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وانضم تشوكويزي إلى ناشئي فياريال في 2017 وصعد للفريق الأول بعد عام واحد، وخاض 207 مباريات سجل خلالها 37 هدفا، وتوج معه بالدوري الأوروبي.

كما لعب 28 مباراة دولية مع نيجيريا وسجل أربعة أهداف.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي وبلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

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