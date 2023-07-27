ميلان يتعاقد مع النيجيري تشوكويزي مهاجم فياريال حتى 2028

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن ميلان الإيطالي يوم الخميس تعاقده مع المهاجم النيجيري صمويل تشوكويزي لمدة خمس سنوات قادما من فياريال الإسباني.
وقال ميلان في بيان إن تشوكويزي (24 عاما) وقع على عقد يمتد حتى 2028 وسيرتدي القميص رقم 21.
مادة اعلانية
وانضم تشوكويزي إلى ناشئي فياريال في 2017 وصعد للفريق الأول بعد عام واحد، وخاض 207 مباريات سجل خلالها 37 هدفا، وتوج معه بالدوري الأوروبي.
كما لعب 28 مباراة دولية مع نيجيريا وسجل أربعة أهداف.
وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي وبلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ميلان يتعاقد مع الهولندي رايندرزأعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء التعاقد مع لاعب الوسط تايغاني رايندرز قادما من ألكمار الهولندي بعقد يمتد ... رياضة عالمية
-
ميلان يتعاقد مع أوكافور مهاجم سالزبورغأعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع السويسري نواه أوكافور مهاجم سالزبورغ النمساوي لمدة خمسة مواسم يوم السبت.ولم ... رياضة
-
ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان في مباراة وديةقلب ريال مدريد الإسباني تخلفه بهدفين نظيفين أمام ميلان الإيطالي يوم الاثنين إلى فوز 3-2 في مباراة ودية أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا (ولاية ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية