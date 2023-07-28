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مدرب الأهلي الجديد

أهلي جدة يتعاقد مع المدرب الألماني ماتياس يايسله

جدة - رويترز
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أعلن الأهلي العائد لدوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة تعاقده مع الألماني ماتياس يايسله لتدريب الفريق.

وقال الأهلي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": ماتياس يايسله مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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ويأتي تعاقد الأهلي مع يايسله بعد انفصاله عن رد بول سالزبورغ النمساوي في وقت سابق اليوم.

وضم الأهلي في سوق الانتقالات الحالية كلا من البرازيلي فيرمينو، والحارس السنغالي ميندي، بالإضافة إلى الجناح الجزائري رياض محرز.

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