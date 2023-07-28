أهلي جدة يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

أعلن مانشتر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة انتقال جناحه الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة حتى عام 2027.



وقال سيتي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": رياض محرز ينضم للنادي الأهلي السعودي بعد خمس سنوات مذهلة مع مانشستر سيتي.



وقال الأهلي، العائد لدوري "روشن" السعودي للمحترفين، عبر منصة إكس أيضا: انتهى الانتظار.. رياض حقيقة.



ونشر الأهلي مقطع مصور للدولي الجزائري بقميص للفريق يحمل رقم 2027 في إشارة إلى أن عقده مستمر لمدة أربع سنوات.



وسجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي بينها لقب الدوري خمس مرات، منذ انتقاله إلى سيتي قادما من ليستر سيتي في 2018.



وتراجع دور اللاعب البالغ عمره 32 عاما مع الفريق الموسم الماضي إذ سجل 15 هدفا في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية تاريخية.



ويسير محرز بهذا على خطى حارس مرمى السنغال إدوارد ميندي الذي انضم إلى الفريق السعودي قادما من تشيلسي الشهر الماضي، بالإضافة إلى روبرتو فيرمينو المنتقل من ليفربول.





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