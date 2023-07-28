استبعاد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الجمعة أن يوفنتوس الإيطالي لن يشارك في المسابقات الأوروبية للأندية في الموسم المقبل بعد إيقافه لخرق قواعد ترخيص الأندية ولوائح اللعب المالي النظيف.



وفتحت لجنة المراقبة المالية في اليويفا تحقيقا رسميا مع يوفنتوس في ديسمبر الماضي بعد أشهر من توصل النادي الإيطالي لتسوية ضمن ثمانية أندية مع اليويفا عقب الإخفاق في الالتزام بمتطلبات مالية.



وقال اليويفا في بيان يوم الجمعة إنه "سيفرض مساهمة مالية إضافية بقيمة 20 مليون يورو على النادي".



وأوضح: من هذا المبلغ ستكون عشرة ملايين يورو مشروطة ولن يتم تطبيقها الا اذا كانت بياناته السنوية للأعوام المالية 2023 و2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة.



وقال يوفنتوس، الذي تأهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بعد إنهاء الدوري الإيطالي بالمركز السابع في الموسم الماضي، إنه تنازل عن حق الطعن لكنه يتمسك ببرائته.



وبدأت الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر لموسم 2023-2024 في وقت سابق هذا الشهر.



كما غرم تشيلسي الإنجليزي عشرة ملايين يورو لتقديم بيانات مالية غير مكتملة.

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