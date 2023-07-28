الزمالك يهزم الاتحاد المنستيري برباعية في البطولة العربية

حقق الزمالك المصري فوزا كبيرا على الاتحاد المنستيري التونسي 4 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم والتي انطلقت يوم الخميس في السعودية.

وتقدم الزمالك بهدف عكسي سجله بشير بن سعيد لاعب الفريق التونسي في الدقيقة 27، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 43.

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وفي الدقيقة 56 سجل سيد نيمار الهدف الثالث للزمالك، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 64.

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك والاتحاد المنستيري، فريق النصر السعودي ومواطنه الشباب، واللذان يلتقيان في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وسيلعب الزمالك في الجولة المقبلة مع الشباب السعودي يوم الاثنين المقبل، فيما يواجه الاتحاد المنستيري فريق النصر في اليوم ذاته.

وتستضيف 3 مدن سعودية منافسات البطولة، وهي الباحة والطائف وأبها، وتتواصل المسابقة حتى يوم 12 أغسطس المقبل.