زوجة ميسي تكشف سر احتفاله الجديد

كشفت زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا إلى إنتر ميامي الأميركي أنتونيلا، السر حول احتفال زوجها الجديد.

وسجل ميسي هدفين في الشوط الأول، وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم صباح الأربعاء "بتوقيت غرينتش"، وكشف عن احتفال جديد له استخدم خلاله يده اليمنى.

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ونشرت أنتونيلا احتفال ميسي على حسابها في تطبيق "إنستغرام" وأرفقته بعلامة "ثور" البطل الخارق في عالم "مارفل" و"إله الرعد"، إذ ظهر زوجها وهو يقلده حينما يسحب مطرقته بيده.

وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها إنتر ميامي بـ3 أهداف في الشوط الأول من أي مباراة منذ تأسيسه عام 2018.

وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.