صلاح يودع قائده: رحيلك مؤلم

ودع الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي زميله وقائده السابق جوردان هندرسون الذي انتقل إلى الاتفاق السعودي يوم الخميس.

وأصبح هندرسون، البالغ عمره 33 عاما، ثالث صفقات الاتفاق في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع الاسكتلندي جاك هندري والفرنسي موسى ديمبلي.

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وكتب ليفربول على حسابه الرسمي في تويتر: يمكننا أن نؤكد أن جوردان هندرسون أكمل انتقاله إلى الاتفاق، فيما كتب الأخير على حسابه في تويتر أيضاً: محارب، قائد، نحن ببساطة سعداء بوجوده، هندرسون لاعب اتفاقي، مع شريط فيديو يتضمن صور اللاعب المخضرم البالغ 33 عاماً وصاحب 77 مباراة دولية منذ صغره وبألوان فريقي سندرلاند وليفربول ومنتخب إنجلترا بعبارات "مميّز، أسطوري، تاريخي".

وقال صلاح عبر منصة "إكس": كان من الرائع وجودك كقائد، ومن المؤلم رؤيتك تذهب. كانت رحلتنا معًا رحلة خاصة حقًا مليئة بالألقاب الهامة.

وتابع: أتمنى لك التوفيق في المرحلة التالية من حياتك المهنية.

ويجمع الاتفاق، الذي حل في المركز السابع الموسم الماضي، حاليا بين قائدي ليفربول في آخر 20 عاما، حيث تقلد جيرارد مدرب الفريق الحالي الشارة عام 2003 وحملها حتى رحيله عام 2015 ليحصل عليها هندرسون.