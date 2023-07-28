فوز يوفنتوس على ميلان ودياً بركلات الترجيح

فاز يوفنتوس الإيطالي على مواطنه ميلان 4-3 بركلات الترجيح في مباراة ودية أقيمت بينهما في كارسون الأميركية (ولاية كاليفورنيا) وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2 ضمن إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

افتتح المدافع الألماني مالك ثياو التسجيل لميلان بكرة رأسية مستغلا ركلة حرة مباشرة رفعها الفرنسي ثيو فرنانديز داخل المنطقة (23).

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وأدرك يوفنتوس التعادل بواسطة مدافعه البرازيلي دانيلو الذي استغل دربكة أمام المرمى (33).

وتقدم ميلان مجددا عندما سجل له مهاجمه المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو هدفا من كرة نصف طائرة (39).

لكن يوفنتوس ادرك التعادل مجددا عبر مدافعه دانييلي روغاني بعد دقيقتين من نزوله مطلع الشوط الثاني.

واجرى المدربان تغييرات عدة عند الدقيقة 60 فشارك العديد من الشبان في صفوف الفريقين وبقيت النتيجة على حالها حتى خاض الفريقان ركلات الترجيح الذي تألق فيها حارس يوفنتوس كارلو بيسوليو الذي تصدى لثلاث ركلات لميلان مانحا فريقه الفوز.