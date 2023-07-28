وفد من بايرن ميونخ يتوجه إلى لندن من أجل هاري كين

ذكرت تقارير صحافية يوم الجمعة أن مسؤولين من نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم سافروا إلى لندن في محاولة لإقناع دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام الإنجليزي بالاستغناء عن هداف الفريق وقائد منتخب إنجلترا هاري كين.

وبحسب صحيفة "ذي تيليغراف"، تقدم بايرن ميونخ بعرض قيمته 86 مليون جنيه إسترليني لضم كين ويحاول النادي البافاري الآن التوصل لاتفاق مع رئيس النادي الإنجليزي.

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ووفقا للتقرير ذاته فإن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أيضا اقترب من حسم صفقة كين، لكن يبدو أن بايرن ميونخ هو الوجهة المفضلة لقائد منتخب إنجلترا.

على الجانب الآخر، أشارت صحيفة "ذي تايمز" إلى أن بايرن ميونخ مهتم بضم الإسباني ديفيد دي خيا الحارس السابق لمانشستر يونايتد وديفيد رايا لاعب برنتفورد.