إصابة غولر لاعب ريال مدريد في غضروف الركبة

وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت، أن لاعبه التركي أردا غولر أصيب في غضروف الركبة اليمنى.
وأضاف الفريق الإسباني في بيان: "بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبنا الجديد أردا غولر تم تشخيص إصابته في غضروف الركبة اليمنى. اللاعب سيعود إلى مدريد في الساعات المقبلة لمواصلة العلاج".
مادة اعلانية
ويلعب ريال مدريد ضد غريمه برشلونة في مباراة ودية في تكساس في وقت لاحق من يوم السبت.
وتعاقد ريال مدريد مع غولر (18 عاما) من فناربخشه التركي مطلع الشهر الحالي لمدة ستة مواسم، بعدما سطع اسمه بين أبرز المواهب الصاعدة في العالم، وكان محور اهتمام أندية كبرى ومنها برشلونة.
ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتيك بيلباو في افتتاح الدوري في 12 أغسطس.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
آخرهم أردا غولر.. أبرز المواهب التي سميت بميسي الجديدفيديو الرياضة
-
أردا غولر ينضم لريال مدريد حتى 2029.. من هو؟فيديو الرياضة
-
غولر: لم أهتم بعرض برشلونة.. وأريد أن أصبح أسطورة لمدريدكشف أردا غولر الوافد الجديد لريال مدريد أنه يريد أن يصبح "أسطورة" للنادي الإسباني خلال مراسم تقديم اللاعب التركي الواعد أمام وسائل الإعلام يوم ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية