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غولر
اللاعب سيعود إلى مدريد في الساعات المقبلة لمواصلة العلاج

إصابة غولر لاعب ريال مدريد في غضروف الركبة

مدريد - رويترز
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أكد ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت، أن لاعبه التركي أردا غولر أصيب في غضروف الركبة اليمنى.

وأضاف الفريق الإسباني في بيان: "بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبنا الجديد أردا غولر تم تشخيص إصابته في غضروف الركبة اليمنى. اللاعب سيعود إلى مدريد في الساعات المقبلة لمواصلة العلاج".

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ويلعب ريال مدريد ضد غريمه برشلونة في مباراة ودية في تكساس في وقت لاحق من يوم السبت.

وتعاقد ريال مدريد مع غولر (18 عاما) من فناربخشه التركي مطلع الشهر الحالي لمدة ستة مواسم، بعدما سطع اسمه بين أبرز المواهب الصاعدة في العالم، وكان محور اهتمام أندية كبرى ومنها برشلونة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتيك بيلباو في افتتاح الدوري في 12 أغسطس.

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