بايرن ميونخ: ماني في مفاوضات "لتغيير النادي"

دخل المهاجم السنغالي ساديو ماني في مفاوضات "لتغيير النادي" بحسب ما ذكر بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم السبت، مع اقتراب انتقاله إلى النصر السعودي الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستبعد الفريق البافاري ماني (31 عاماً) الذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، كاتباً على موقع تويتر: ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم.

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وأحرز ماني مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي في ستة مواسم مع "الحمر"، وشكّل ثلاثياً فتاكاً مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

بعد إحرازه جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2022، ترك ليفربول وانضم إلى صفوف بايرن.

تعرّض لإصابة في ساقه في نوفمبر، فغاب عن مونديال قطر 2022.

ورغم أنه أضاف لقب الدوري الألماني في نهاية المطاف إلى خزينته، فإن مروره مع بايرن تلطّخ أيضًا بالمشادة مع زميله لوروا ساني في غرفة تبديل الملابس بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى تغريمه 350 ألف يورو من قبل ناديه.

أنهى موسمه مع بايرن مع 12 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات.