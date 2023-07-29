بايرن ميونخ يفوز ودياً في اليابان بغياب ماني

حقق بايرن ميونخ الألماني بغياب مهاجمه السنغالي ساديو ماني فوزًا وديًا على كاواساكي فرونتالي 1-0، السبت، في اليابان، بفضل هدف في الشوط الثاني للبديل الكرواتي يوزيب ستانيسيتش.

واستبعد الفريق البافاري ماني عن تشكيلته، كاتبًا على موقع تويتر: ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم.

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ويقترب مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق من الانضمام إلى النصر السعودي، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقًا لعدة تقارير.

قاد الفرنسي الشاب ماتيس تيل هجوم البافاري وأتيحت له ثلاث فرص محققة في غضون ستين ثانية بين الدقيقتين 10 و11.

كما شكل لوروا ساني الخطر بسرعته في الشوط الاول لبايرن ولكن كان غير قادر على الاستفادة من بعض الفرص.

ثم أخطأ تيل في ترجمة فرصة أخرى رائعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، إذ سدد بعيدًا من مسافة ست ياردات بعد عرضية سيرج غنابري المنخفضة عن الجهة اليمنى.

كان ستانيسيتش أحد التبديلات التسعة التي قام بها المدرب توماس توخل عند الاستراحة ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 57 بعد تبادل للكرة مع الهولندي راين غرافينبرخ.

يلتقي بايرن تاليًا مع ليفربول في سنغافورة الاربعاء.