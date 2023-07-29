جيسوس يعترف بـ"السلبيات" ويكشف موقف مالكوم

أكد البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي أن هدفه تصدر المجموعة الثانية عندما يلتقي مع السد القطري في البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الأحد، مشيرا إلى أنه لن يدفع بالبرازيلي مالكوم المنضم حديثا لوصيف بطل كأس العالم للأندية.

ويلتقي الهلال مع السد يوم الأحد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها السعودية، وذلك بعد تعادله سلبيا مع أهلي طرابلس الليبي وتعادل السد مع الوداد المغربي في الجولة الأولى.

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وقال جيسوس في مؤتمر صحافي يوم السبت: يُعد السد نظريا أفضل فنيا منا في المباراة الأولى وهذا الوقت توقيت البناء والتعرف التام على المجموعة الحالية من اللاعبين. سنعمل على وضع الخطة المناسبة للمباراة.

"أعرف مدرب السد (برونو ميغيل) ومجموعة من اللاعبين. لم نصل كجهاز فني ولو بنسبة بسيطة للأفكار التي نجهزها ونريد إضافتها للفريق. نركز حاليا على تطور المجموعة وإضافة الأفكار للوصول للهدف المطلوب".

وأوضح المدرب البرتغالي أن قائمة الفريق ستخلو من مواجهة الغد من مالكوم المنظم حديثا للفريق.

واعترف جيسوس بوجود سلبيات في المباراة الأولى، قائلا: سنعالج السلبيات في الأيام المقبلة وهذا الأمر طبيعي حاليا لأننا نمر بفترة بناء ومع الوقت والتدريبات وترابط الصفوف سنصل للمستوى الذي نريده.

وتعاقد الهلال مع البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي قبل أن يضم مالكوم الأسبوع الماضي.

وقال ميغيل مدرب السد: تنتظرنا مباراة قوية وصعبة أمام الهلال. سنلعب بعقلية الفوز وسنقاتل في الملعب ولن يشارك غير اللاعب الجاهز.