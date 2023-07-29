سانت-ماكسيمين يودع نيوكاسل ويقترب من الأهلي

ودع الجناح السريع آلان سانت-ماكسيمين فريقه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم السبت وسط تكهنات بقرب انتقاله إلى الأهلي السعودي.

وكتب سانت-ماكسيمين في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": قبل أربع سنوات، ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة. في تلك اللحظة لم أكن أدرك أني فقط سأصبح لاعبا في نيوكاسل بل إني أصبحت أيضا مشجعا للنادي.

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وأضاف: قد يعتقد البعض أن هذه رسالة وداع لطيفة لكن المشاعر أعمق كثيرا من أي كلمة أستطيع قولها.

وتابع اللاعب الفرنسي أنه كان يملك الفرص للرحيل عن نيوكاسل في فترات صعبة على النادي لكنه قرر آنذاك الاستمرار ومساعدته على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى وصل إلى مكانته الحالية.

وذكرت تقارير أن الجناح الفرنسي البالغ عمره 26 عاما قرر الرحيل عن نيوكاسل من أجل الانضمام للأهلي السعودي.

ودعم الأهلي صفوفه بقوة بعد العودة سريعا إلى دوري الأضواء وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي وروبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوارد ميندي من تشيلسي.

وكان سانت-ماكسيمين قد انتقل إلى نيوكاسل في 2019 قادما من نيس الفرنسي وبعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا وهانوفر.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 20 عاما بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.