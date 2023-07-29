كافاني ينضم إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني

أكد بوكا جونيورز المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم أنه ضم المهاجم إدينسون كافاني يوم السبت.

وكتب بوكا في حسابه في منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر: مرحبا إدينسون.

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وأحرز كافاني (36 عاما) خمسة أهداف مع فالنسيا الإسباني في الموسم الماضي.

ويحتل بوكا المركز الثامن في الدوري المحلي ويختتم الموسم بمواجهة إندبندينتي في وقت لاحق من يوم السبت.

وكان ريفر بليت ضمن لقب الدوري للمرة 38 في تاريخه ليتقدم بثلاثة ألقاب على بوكا.

ولعب كافاني سبعة مواسم مع باريس سان جيرمان حيث أحرز لقب الدوري الفرنسي ست مرات، وخسر مع الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2020.

ورحل مهاجم أوروجواي إلى مانشستر يونايتد في 2020 لكنه اكتفى بالخسارة في نهائي الدوري الأوروبي في 2021.

وسبق أن نال كافاني لقب كأس كوبا أمريكا مع أوروجواي في 2011.