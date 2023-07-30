أتلتيكو مدريد يسقط مانشستر سيتي بثنائية وديا

تلقى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الثلاثة الأخيرة، خسارة مفاجئة 1 - 2 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

والتقى الفريقان وديا، يوم الأحد، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

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وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب (سول كأس العالم)، لينتهي بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني الإثارة والمتعة.

وافتتح الهولندي ممفيس ديباي التسجيل لمصلحة أتليتكو مدريد في الدقيقة 66، قبل أن يضيف زميله البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وأحرز البرتغالي روبن دياز هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 86، ليحاول الفريق السماوي خطف هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى.

ويقوم مانشستر سيتي وأتلتيكو بجولة آسيوية حاليا لخوض مجموعة من اللقاءات الودية، حيث فاز الفريق الإنجليزي 5 - 3 على يوكوهاما إف مارينوس الياباني يوم الأحد الماضي، قبل أن يتغلب على بايرن ميونخ الألماني 2 - 1 بعدها بثلاثة أيام.

في المقابل، خسر أتلتيكو مدريد 2 - 3 أمام نجوم الدوري الكوري الجنوبي يوم الخميس الماضي، قبل أن يفوز على مانشستر سيتي اليوم، علما بأنه سيخوض لقاءين وديين أخريين أمام مواطنيه ريال سوسييداد وأشبيلية يومي 3 و6 أغسطس على الترتيب.

ويفتتح مانشستر سيتي موسمه المحلي بمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل في مباراة الدرع الخيرية، قبل أن يستهل مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مضيفه بيرنلي يوم 11 أغسطس القادم.

أما أتلتيكو مدريد، فيبدأ مسيرته في الدوري الإسباني موسم 2023 - 2024 أمام ضيفه غرناطة يوم 14 أغسطس المقبل.