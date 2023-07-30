الأهلي يهزم الداخلية ويبلغ دور الثمانية بكأس مصر

أحرز الأهلي هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على الداخلية ويبلغ دور الثمانية بكأس مصر لكرة القدم يوم الأحد.

وأهدر علي معلول ركلة جزاء مبكرة للأهلي احتسبها الحكم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 17.

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ومرر محمد مجدي (قفشة) كرة إلى الجنوب أفريقي بيرسي تاو ليسدد في شباك الداخلية قبل سبع دقائق من الاستراحة.

وأضاف قفشة الهدف الثاني بتسديدة منخفضة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وخاض الداخلية المباراة في ظل أزمة كبيرة بعد رحيل سبعة لاعبين عن صفوفه بنهاية الدوري، كما انتقل مدربه علاء عبد العال لتدريب الجونة ليتولى هيثم جبريل رئيس قطاع الناشئين بالنادي المسؤولية.

وصعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل.

وكان المصري هو الفريق الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة أمام الأهلي في الدوري هذا الموسم بعد انتهاء المواجهتين بالتعادل السلبي.