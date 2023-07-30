على خطى أخيه.. مروان الشوربجي سيمثل إنجلترا في منافسات الاسكواش

أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش يوم الأحد أن المصري مروان الشوربجي المصنف السادس عالميا سيمثل إنجلترا بصورة فورية، ليسير بهذا على خطى أخيه محمد الشوربجي.
وقال الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني: يسعدنا الإعلان أن المصنف السادس عالميا مروان الشوربجي التزم بتمثيل إنجلترا بصورة فورية.
وحصد الشوربجي، الذي يكمل يوم الأحد عامه الثلاثين، 13 لقبا في مسيرته الاحترافية.
وبموجب هذا الإعلان سينافس الشوربجي في جولات المحترفين وبطولات الاتحاد الدولي للاسكواش تحت علم إنجلترا.
وقال اللاعب: لا أستطيع أن أصف حماسي الشديد لتمثيل إنجلترا الموسم المقبل. أشعر أنني أريد أن أبدأ فصلا جديدا في مسيرتي بتمثيل إنجلترا وأن أرد الجميل للبلد الذي منحني كل شيء.
وأضاف: كانت إنجلترا موطني في آخر 16 عاما. عملت مع الكثير من المدربين البريطانيين خلال مسيرتي حتى الآن، وتلقيت تعليمي في هذا البلد ودائما ما عاملني الناس بتقدير واحترام ولهذا أريد أن أرد الجميل.
وقال الاتحاد إن الظهور الأول لمروان كلاعب إنجليزي في بطولة باريس ألبين للاسكواش التي تقام بين 27 أغسطس و2 سبتمبر المقبلين.
وكان محمد الشوربجي قد حول ولاءه العام الماضي ليمثل إنجلترا.
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