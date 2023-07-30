مدرب منتخب مصر يكشف عن موقف مع صلاح: الوحيد الذي هنأني

أشاد البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري بقائد فريقه محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وكشف موقفا حدث مع هداف الفريق الإنجليزي فور توليه المهمة الفنية للفراعنة.

وخاض فيتوريا مع منتخب مصر 7 مباريات بجميع المسابقات، انتصر بها جميعها منذ إعلانه مدربا للفريق في يوليو 2022.

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وقال فيتوريا في تصريحات لـ"ذا أثليتك": بدأت أتحدث مع بعض اللاعبين حينما أصبحت المدرب، لكن صلاح كان الوحيد الذي بدأ الحديث معي وأرسل لي رسالة تهنئة، النجوم في بعض الأحيان يلمعون على أرض الملعب فقط، ويختلف الحال خارجه، لكنه نجم في الحالتين.

وتابع: لديه تأثير كبير على زملائه. ويتمتع بطاقة إيجابية وتواضع. إنه مستعد دائمًا لمساعدة الفريق من أجل بلاده.

وأضاف: يهتم بالتفاصيل التي تصنع الفارق، إنه أمر مذهل كيف يقوم باتخاذ قراراته بتلك السرعة في الملعب وكيف يتواجد بالمكان الصحيح دائما، إنه مهم جدا بالنسبة لنا.

وأكمل: سيلعب أربع أو خمس سنوات أخرى في مستوى عالٍ، لأنه يمتلك مهارات لا يخسرها مثل صنع القرار وذكاء اللعبة.

وختم حديثه: إنه محترف رائع. ويتطلع إلى الاستمرار في التحسن للبقاء على مستوى عالٍ. يهتم بكل شيء، النوم والإفطار وتدريباته في الصالة الرياضية.. كل شيء، بالإضافة إلى ذلك إنه قائد رائع ويساهم في حل جميع المشكلات في كل الأوقات.

وخاض صلاح 88 مباراة بشعار منتخب بلاده، سجل خلالها 49 هدفا وصنع 29 آخرين لزملائه.