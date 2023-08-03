الأهلي يتقدم في الكأس بالفوز على المصري عقب إثارة الدقائق الأخيرة

شهدت الدقائق الأخيرة للوقت الأصلي إثارة كبرى قبل أن يتفوق الأهلي 2-1 على المصري بعد خوض شوطين إضافيين في دور الثمانية لكأس مصر لكرة القدم يوم الخميس.

وسجل مروان حمدي هدفا للمصري في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، لكن علي معلول أدرك التعادل من ركلة جزاء بعد خمس دقائق.



وسجل أحمد قندوسي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني ليواصل حامل اللقب رحلته ويتأهل إلى الدور قبل النهائي.

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وهدد حمدي مرمى الأهلي بعد دقيقتين من البداية بتسديدة من مدى قريب تصدى لها الحارس محمد الشناوي.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء وسدد حسين الشحات بجوار القائم بعد نصف ساعة من اللعب.



وخلال عشر دقائق في الشوط الثاني، مرت ضربة رأس من رامي ربيعة بجوار القائم ثم أبعد الحارس محمود جاد تسديدة بيرسي تاو قبل أن يواصل تألقه أمام محاولة محمد هاني.



ومنح حمدي المقدمة للمصري بضربة رأس فشل الشناوي في إيقافها في الوقت بدل الضائع.



وتحصل الشحات على ركلة جزاء بعدما استخلص الكرة من إلياس الجلاصي الذي جذبه من القميص ليسقط أرضا.



ونفذ معلول الركلة بنجاح مسددا الكرة في منتصف مرمى الحارس جاد.



وسجل البديل القندوسي هدفا بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء.