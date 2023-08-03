فضيحة في الصومال .. "المحسوبية" خلف كارثة سباق الـ 100 متر

قرر وزير الشباب والرياضة الصومالي إيقاف رئيسة اتحاد ألعاب القوى في بلاده وبدء إجراءات قانونية بعد أن احتاجت عداءة إلى أكثر من 21 ثانية لإكمال سباق 100 متر في دورة الألعاب الجامعية.

وشاركت نصرة أبو بكر علي في سباق 100 متر للسيدات في ألعاب الجامعات بالصين، لكنها أنهت السباق في المركز الأخير وبفارق أكثر من عشر ثوان خلف الفائزة بالسباق في زمن 11.58 ثانية.

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وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنصرة غير المدربة (20 عاما) ولم تكن في إطار الشاشة عند وصول بقية العداءات إلى خط النهاية.

وقال محمد باري محمود وزير الرياضة الصومالي إن تحقيقا أشرفت عليه اللجنة الأولمبية الصومالية كشف أن نصرة ليست رياضية أو عداءة.

وأضاف الوزير في بيان: رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى خديجة عدن ضاهر تورطت في إساءة استغلال السلطة والمحسوبية وتشويه صورة البلاد في محفل دولي، ولم يوضح تفاصيل عن اتهام المحسوبية.

وتابع: وتعلن الوزارة عزمها اتخاذ إجراء قانوني ضد رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى والمسؤولين عن التزوير باتحاد الرياضات الجامعية الصومالي.

وأضافت الوزارة أن التحقيق كشف عن عدم وجود اتحاد مسجل للرياضات الجامعية بالبلد الإفريقي.