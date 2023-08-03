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مانشستر سيتي يرمم دفاعه مقابل 100 مليون دولار

مانشستر - د ب أ
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يستعد الكرواتي الدولي يوسكو غفارديول مدافع لايبزيغ الألماني للخضوع للكشف الطبي في مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 90 مليون يورو (100 مليون دولار).

وتردد أن لايبزيغ طلب 100 مليون يورو للاستغناء عن مدافع منتخب كرواتيا، لكن سيتي نجح في تخفيض المبلغ.

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وبحسب وكالة الانباء البريطانية (بي أيه ميديا) فإن غفارديول (21 عاما) سيخضع للكشف الطبي في مانشستر سيتي قبل نهاية الأسبوع.

وساعد غفارديول منتخب كرواتيا على بلوغ المربع الذهبي لمونديال قطر 2022 ونهائي دوري الأمم الأوروبي.

وأبرم سيتي حتى الآن صفقة واحدة تمثلت في ضم الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.

وفي المقابل رحل عن سيتي قائده الألماني إلكاي غوندوغان إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر، كما انتقل الجزائري الدولي رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي مقابل 30 مليون يورو.

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