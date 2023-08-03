مونديال السيدات.. إنجاز مغربي تاريخي بالتأهل إلى ثمن النهائي

حققت سيدات المغرب إنجازاً تاريخياً ببلوغهن ثمن نهائي مونديال السيدات في كرة القدم، بعد فوزهن على منتخب كولومبيا 1-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة الخميس.

وجاء الفوز بفضل هدف أنيسة لحماري في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لتعبر سيدات المغرب إلى دور الـستة عشر مع كولومبيا نفسها.

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وبهذا الفوز، أنهت المغربيات دور المجموعات في المركز الثاني مع ست نقاط على غرار كولومبيا المتصدّرة بفارق الأهداف، وثأرت من الألمانيات اللواتي فزن عليهن بسداسية دون رد في الجولة الأولى وودّعن المنافسة بتعادلهن مع كوريا الجنوبية بهدف لمثله.

وأنهت ألمانيا مشوارها ثالثة مع أربع نقاط، أمام كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بنقطة يتيمة.

وبقيت "نواعم الأطلس" اللواتي يشاركن للمرة الأولى في المونديال وسجّلن أيضاً أول مشاركة عربية في المنافسات، على مسار نظرائهن الرجال الذين حققوا إنجازاً تاريخياً عربياً وإفريقياً باحتلالهم المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وللمفارقة، فإن المغربيات سيواجهن فرنسا في الدور المقبل، في فرصة أخرى للثأر لـ"أسود الأطلس" الذين أقصاهم منتخب "الديوك" من نصف نهائي المونديال القطري.