أرتيتا يرد على "أستاذه": سيتي المرشح للفوز بدرع المجتمع

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الجمعة أن فريقه عازم على المنافسة على كل الألقاب في الموسم الجديد وذلك قبل أن يستهله وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مانشستر سيتي بطل الثلاثية في مباراة درع المجتمع.



وفرط أرسنال في صدارة الدوري في الجولات الأخيرة لصالح سيتي الذي فاز بالمسابقة للمرة الثالثة على التوالي إضافة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في يونيو الماضي وكأس الاتحاد الإنجليزي.



وتصدر أرسنال المسابقة بفارق ثماني نقاط أمام سيتي حتى منتصف مارس آذار، لكنه فقد الصدارة في نهاية أبريل نيسان ويسعى للثأر في مواجهة سيتي بمباراة الدرع الخيرية بعد غد الأحد إيذانا بانطلاق الموسم الجديد.



وعمل أرتيتا (41 عاما) مساعدا لبيب غوارديولا مدرب سيتي بين عامي 2016 و2019 قبل أن يتولى مسؤولية النادي اللندني الذي قاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في أول مواسمه.



ومنذ ذلك الحين، قاد أرسنال للتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 وقال إنه يسعى لاستغلال زخم الموسم الماضي للوصول إلى آفاق جديدة.



وأبلغ أرتيتا الصحفيين: متحمس جدا لخوض نهائي والفوز بلقب، نلعب أمام الفريق الأقوى.



وقال: هذا ما نريد (حقبة جديدة لأرسنال)، المنافسة على كل لقب. يجب أن نثبت قدرتنا على ذلك. ما قدمناه الموسم الماضي لم يكن كافيا للفوز بلقب كبير، يجب علينا أن نتحسن.



وأضاف: يجب علينا أن نحاول الحفاظ على المستوى ورفعه من أجل الجماهير.



وتعاقد أرسنال مع لاعب وسط إنجلترا ديكلان رايس من وست هام يونايتد والمهاجم كاي هافرتز من تشيلسي والمدافع يورن تيمبر من أياكس أمستردام لكن أرتيتا قال إن العمل لا يزال مستمرا.



وربطت تقارير إخبارية أرسنال بالتعاقد مع ديفيد رايا حارس مرمى برنتفورد.



وقال أرتيتا: نحن في خضم عملية بناء التشكيلة. نعمل على بضعة أمور، لا يزال هناك وقت لذلك. نحن سعداء بتشكيلتنا بالطبع. نريد منافسة شريفة في التشكيلة وجاري العمل على ذلك.

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