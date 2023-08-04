تشيلسي يكمل تعاقده مع المدافع الفرنسي ديساسي من موناكو

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع قلب الدفاع الفرنسي الدولي أكسيل ديساسي من موناكو لمدة ست سنوات.

وخاض اللاعب البالغ عمره 25 عاما، والذي سينضم إلى النادي اللندني مقابل نحو 45 مليون يورو (49.23 مليون دولار)، أربع مباريات دولية، و130 مباراة في دوري الأضواء الفرنسي.

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وقال مديرا الرياضة في تشيلسي لورانس ستيوارت وبول وينستانلي: لقد أظهر أكسيل جودته على مدار عدة مواسم في فرنسا، وقد أدى ذلك بجدارة إلى الاعتراف به على الساحة الدولية.

"إنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته وسعداء لأن ذلك سيكون مع تشيلسي. نرحب به في النادي ونتطلع إلى انضمامه إلى ماوريسيو بوكيتينو وزملائه الجدد في الأيام المقبلة".

ويتطلع تشيلسي إلى استعادة حظوظه تحت قيادة المدرب الجديد بوكيتينو بعدما احتل المركز 12 في الدوري الموسم الماضي وهو الأسوأ له منذ عام 1994.