قبل الكلاسيكو.. جيسوس يجدد مطالبه ويعلق على موقف مالكوم

أكد جورجي جيسوس مدرب الهلال أن مشاركة المهاجم البرازيلي الجديد مالكوم لا تزال غير مؤكدة أمام الغريم الاتحاد في قمة سعودية بدور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم السبت.



وانضم مالكوم، لاعب برشلونة السابق، إلى الهلال من زينيت سان بطرسبرغ الشهر الماضي مقابل 60 مليون يورو كما ذكرت وسائل إعلام.



وشوهد مالكوم في المدرجات أثناء متابعة فريقه الجديد في البطولة العربية الحالية.



وأبلغ البرتغالي جيسوس مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة: لا نستطيع حتى هذه اللحظة تأكيد مشاركة مالكوم أمام الاتحاد.



"في حال مشاركته سيشكل إضافة مميزة، وإذا لم يشارك فلا نملك خيارات عديدة لكن سنلعب بنفس أسلوبنا في البطولة".



وجدد جيسوس مطالبته للنادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لإكمال تشكيلته بعد ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي ولاعبي الوسط البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون واندرارز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو.



ورحل عن صفوف الهلال ثلاثي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو ولوسيانو فييتو هذا الصيف.



وأضاف جيسوس: ننتظر وصول العناصر الأجنبية لإكمال الصفوف والوصول للمستوى الفني الذي نتطلع إليه.



واحتل الهلال المركز الثاني في مجموعته بفوزه على الوداد المغربي في المباراة الثالثة بعد تعادل محبط مع أهلي طرابلس وخسارة من السد القطري.



وتابع جيسوس الذي يخوض فترته الثانية مع الهلال: نحن في مرحلة تطور حاليا ومن مباراة لمباراة نتحسن ونعالج المشاكل في كل الخطوط وليس في الدفاع فقط.



وعن مواجهة بطل السعودية ومواطنه المدرب نونو إسبريتو سانتو قال جيسوس: سنواجه فريقا قويا وستكون مباراة ممتعة للجماهير.



"الاتحاد يعيش مرحلة استقرار ويملك لاعبين جيدين، لكننا نملك فريقا طموحا وقادرا على تحقيق اللقب".



وتصدر الاتحاد مجموعته بالعلامة الكاملة وسجل نجمه الجديد كريم بنزيمة في كل المباريات حتى الآن.

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