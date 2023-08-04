ميلان يتعاقد مع لاعب الوسط الأميركي يونس موسى

أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط الأميركي يونس موسى من فالنسيا الإسباني لمدة خمس سنوات يوم الجمعة.
ولم يكشف النادي عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن ميلان دفع نحو 20 مليون يورو (22.07 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والذي سيرتدي القميص رقم 80.
والتحق موسى، خريج أكاديمية أرسنال للمواهب، بصفوف فريق فالنسيا الرديف في 2019 ولعب مع الفريق الأول في العام التالي. وخاض 108 مباريات بجميع المسابقات مع الفريق الإسباني.
كما شارك في 24 مباراة دولية مع الولايات المتحدة وساعد منتخب بلاده في تحقيق لقب دوري أمم الكونكاكاف للمرة الثانية على التوالي في يونيو الماضي.
وأصبح موسى ثامن صفقة لميلان الذي أنفق نحو 100 مليون يورو في فترة الانتقالات الحالية.
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