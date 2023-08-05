تشيلسي يضم سانشيز حارس برايتون بعقد لمدة سبع سنوات

أعلن تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع روبرت سانشيز حارس برايتون آند هوف ألبيون بعقد طويل المدى لمدة سبع سنوات يوم السبت.

وذكرت تقارير أن تشيلسي دفع 25 مليون جنيه إسترليني (31.87 مليون دولار) لضم حارس مرمى منتخب إسبانيا البالغ عمره 25 عاما.



ويأتي التعاقد مع سانشيز بعد انتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى الأهلي السعودي هذا الصيف.



ويتطلع تشيلسي إلى تعزيز تشكيلته تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو بعدما احتل المركز 12 الموسم الماضي، في أسوأ نهاية للفريق في المسابقة منذ 1994.



وقال بول وينستانلي ولورنس ستيوارت، وهما يشغلان منصب المدير الرياضي الشريك في تشيلسي: نحن سعداء بالترحيب بروبرت في تشيلسي وهو سيضيف الكثير من الكفاءة لمركز حراسة المرمى.



وأضاف المسؤولان: لقد أثبت روبت نفسه بشكل متكرر في الدوري الإنجليزي الممتاز وشارك دوليا مع بلاده. نحن متحمسون لمتابعة عمله مع ماوريسيو وفريقه التدريبي خلال الموسم الجديد.



وانضم سانشيز لأكاديمية برايتون في 2013 وشارك في 87 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكنه أصبح الحارس الثاني في التشكيلة خلف جيسون ستيل الذي شارك 15 مرة في آخر 16 مباراة بالمسابقة.



وسيتنافس سانشيز على مركز الحارس الأساسي في تشيلسي مع مواطنه الإسباني كيبا أريزابالاغا.

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