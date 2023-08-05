ريال مدريد يعلق على "استقالة الرئيس فلورنتينو بيريز"

وضع القراءة
100% حجم الخط
نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم شائعات عن قرب استقالة رئيسه فلورنتينو بيريز.
وقال النادي يوم السبت إن الشائعات المنشورة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي "غير صحيحة تماما" و"موجهة حسب المصالح" و"ليس لها صلة بالواقع".
مادة اعلانية
ونفى النادي أيضا شائعات عن اعتزامه إطلاق اسم بيريز على ملعب التدريبات في فالديبيباس شمال شرق مدريد.
يذكر أن بيريز (76 عاما) يترأس أيضا شركة البناء "إيه سي إس" الإسبانية، ويقود المهندس والسياسي السابق ورجل الأعمال الناجح النادي الملكي بشكل مستمر منذ يونيو 2009. كما كان بيريز تولى رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2000 حتى 2006.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مفاجأة.. بيريز يكشف موعد تقديم مبابي كلاعب لريال مدريدكشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لأعضاء مجلس إدارته، التاريخ المتوقع لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، ... رياضة عالمية
-
بسبب "التوتر".. بيريز يغيب عن "الكلاسيكو" للمرة الأولى منذ 20 عامًاقرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ألا يتواجد في مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مساء الأحد لمتابعة مباراة "كلاسيكو" الدوري الإسباني لكرة القدم ضد ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية