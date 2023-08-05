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بيريز
يقود المهندس والسياسي السابق ورجل الأعمال الناجح النادي الملكي بشكل مستمر منذ يونيو 2009

ريال مدريد يعلق على "استقالة الرئيس فلورنتينو بيريز"

مدريد - د ب أ
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نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم شائعات عن قرب استقالة رئيسه فلورنتينو بيريز.

وقال النادي يوم السبت إن الشائعات المنشورة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي "غير صحيحة تماما" و"موجهة حسب المصالح" و"ليس لها صلة بالواقع".

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ونفى النادي أيضا شائعات عن اعتزامه إطلاق اسم بيريز على ملعب التدريبات في فالديبيباس شمال شرق مدريد.

يذكر أن بيريز (76 عاما) يترأس أيضا شركة البناء "إيه سي إس" الإسبانية، ويقود المهندس والسياسي السابق ورجل الأعمال الناجح النادي الملكي بشكل مستمر منذ يونيو 2009. كما كان بيريز تولى رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2000 حتى 2006.

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