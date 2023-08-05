مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع المهاجم الدنماركي هويلاند

أعلن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند يوم السبت.



وقال يونايتد إنه ضم مهاجم أتلانتا البالغ عمره 20 عاما بعقد حتى يونيو 2028، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية، وذكرت تقارير بريطانية أن الصفقة ستكلف يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار).



وقال هويلاند: ليس سرا أني أشجع هذا النادي العظيم منذ كنت طفلا، وكنت أحلم بالسير في أولد ترافورد كلاعب في مانشستر يونايتد.



وأضاف: بمجرد الحديث إلى المدرب، أدركت أن هذه الأجواء ستكون مثالية لتطوري، وأنا أتطلع للعمل مع أحد أفضل مدربي العالم.

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