ركلات الترجيح تهدي أرسنال درع المجتمع على حساب سيتي

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أحرز أرسنال لقب درع المجتمع لكرة القدم بعد الفوز 4-1 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي بعد التعادل 1-1 باستاد ويمبلي يوم الأحد.
وافتتح البديل كول بالمر التسجيل لسيتي بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى آرون رامسديل قبل 13 دقيقة من النهاية.
وفي الوقت الذي بدا أن سيتي سيحتفل باللقب سدد البديل لياندرو تروسار كرة اصطدمت في المدافع مانويل أكانجي إلى داخل مرمى شتيفان أورتيغا في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وسجل أرسنال أول أربع ركلات ترجيح، فيما أهدر كيفن دي بروين ورودري ركلتين لتنتهي آمال سيتي في تحقيق السداسية.
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