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ميسي
ميسي أثناء إعلان رحيله من برشلونة

صديقه يكشف: ميسي اعتقد بأن برشلونة سيجدد عقده.. لقد تخلوا عنه

العربية.نت
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كشف اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو وصديق ميسي المقرب، عن كواليس جديدة للأيام التي عاشها الأخير قبل رحيله المفاجئ عن برشلونة في صيف 2021.

وقال النادي الإسباني عبر بيان رسمي في أغسطس 2021 أن ميسي سيغادر بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد، ليقضي بعدها موسمين في باريس سان جيرمان ثم يرحل إلى إنتر ميامي بسوق الانتقالات الحالي.

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وقال أغويرو عبر قناته على منصة "تويتش": خلال كوبا أميركا، ميسي كان لديه قميص برشلونة في غرفته، كان يقول لي كل يوم: أعتقد أنهم قاموا بتجديد عقدي، عليك أن تلتقط لي صورة بالقميص من أجل الإعلان الرسمي.

وتابع: في كل مرة كان مستعدا ويسأل عن عقده الجديد، كان ردهم عليه بأنهم ليسوا مستعدين بعد.

ويعيش ميسي أياما سعيدة في ميامي، إذ سجل 5 أهداف وصنع هدفا خلال 3 مشاركات له مع الفريق، كما انضم إليه صديقاه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بالإضافة إلى أغويرو الذي يعيش بالمدينة ذاتها.

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