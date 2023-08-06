صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة يوم الأحد، عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستستثمر شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وتهدف شركة "سرج" إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.

وكمستثمر على المدى الطويل، يعد قطاع الترفيه والسياحة والرياضة أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة.