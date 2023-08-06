ماسكيرانو: ميسي أعظم لاعب رأته عيناي

أثنى الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة المعتزل على مواطنه ليونيل ميسي زميله السابق في الفريق الإسباني ونجم إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم.
وقال ماسكيرانو في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية: دائما ما قلت إن المباراة عادة ما تسيطر على اللاعبين، تختبرنا المباراة. في حالة ليو، هو من يختبر المباراة.
وأضاف ماسكيرانو، الذي أسدل الستار على مسيرته الاحترافية كلاعب في صفوف إستوديانتس الأرجنتيني في 2020 وهو في سن 36، أن ميسي "يتحكم في كل ما يحدث داخل الملعب ولذا في وجه نظري هو اللاعب الأعظم الذي رأته عيناي".
وانضم ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
وقال ماسكيرانو: دائما ما تكون القرارات شخصية جدا. ليس لي أن أقيم القرار، لكن يبدو بناء على ما أراه وما يظهر في المباريات القليلة (التي لعبها) وهذه الأيام التي أمضاها في ميامي، يبدو سعيدا جدا لا يستمتع فقط بكرة القدم وإنما بالحياة والأسرة.
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