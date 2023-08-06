مدرب "الأولمبي": المصريون يطاردونني في الشوارع بسبب صلاح

كشف المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، أن المصريين يسألونه سؤال وحيد يتعلق بمحمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي في كل مرة يلتقي بهم في شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد حلوله وصيفا خلف المغرب في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

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وقال ميكالي ضاحكا في تصريحات لشبكة "UOL" البرازيلية: كل مصري يوقفني في الشارع يسأل هذا السؤال: من هم الثلاثة الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا الذين سآخذهم معي للأولمبياد؟ لقد أوقفوا سيارتي في منتصف الطريق من أجل ذلك.

وتابع: أريد انضمام صلاح إلينا بالطبع، لكن الأمر يعتمد على عوامل عدة، هل سيسمح له ليفربول؟ هل يتعارض الأمر مع رغبة المدير الفني للمنتخب فيتوريا في استدعائه للفريق الأول؟ إذا كان الأمر متروكا لي فبالتأكيد أريده معنا.

وأكمل: إنه مثل نيمار مع البرازيل، ستكون فرصة ذهبية لنا لنكون قادرين على تعزيز الفريق والقتال من أجل منصة التتويج.

ولم يتحدد موعد قرعة دور المجموعات لبطولة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024. مع العلم أن انطلاق المسابقة سيكون يوم 24 يوليو 2024، على أن يقام النهائي يوم 9 أغسطس 2024 على استاد حديقة الأمراء التابع لباريس سان جيرمان.