اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صلاح مصر السنغال
صلاح بقميص المنتخب المصري

مدرب "الأولمبي": المصريون يطاردونني في الشوارع بسبب صلاح

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، أن المصريين يسألونه سؤال وحيد يتعلق بمحمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي في كل مرة يلتقي بهم في شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد حلوله وصيفا خلف المغرب في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

مادة اعلانية

وقال ميكالي ضاحكا في تصريحات لشبكة "UOL" البرازيلية: كل مصري يوقفني في الشارع يسأل هذا السؤال: من هم الثلاثة الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا الذين سآخذهم معي للأولمبياد؟ لقد أوقفوا سيارتي في منتصف الطريق من أجل ذلك.

وتابع: أريد انضمام صلاح إلينا بالطبع، لكن الأمر يعتمد على عوامل عدة، هل سيسمح له ليفربول؟ هل يتعارض الأمر مع رغبة المدير الفني للمنتخب فيتوريا في استدعائه للفريق الأول؟ إذا كان الأمر متروكا لي فبالتأكيد أريده معنا.

وأكمل: إنه مثل نيمار مع البرازيل، ستكون فرصة ذهبية لنا لنكون قادرين على تعزيز الفريق والقتال من أجل منصة التتويج.

ولم يتحدد موعد قرعة دور المجموعات لبطولة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024. مع العلم أن انطلاق المسابقة سيكون يوم 24 يوليو 2024، على أن يقام النهائي يوم 9 أغسطس 2024 على استاد حديقة الأمراء التابع لباريس سان جيرمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قادة انقلاب النيجر يستدعون "فاغنر".. كيف سترد واشنطن وباريس؟ قادة انقلاب النيجر يستدعون "فاغنر".. كيف سترد واشنطن وباريس؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط