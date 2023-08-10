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إيبانيز
إيبانيز بقميص روما

أهلي جدة يضم المدافع البرازيلي إيبانيز من روما

جدة - رويترز
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أعلن الأهلي المنافس في دوري "روشن" السعودي للمحترفين أنه ضم المدافع روجر إيبانيز من روما الإيطالي، حتى عام 2027، يوم الخميس.

وأضاف الأهلي في حسابه في منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر: أهلاوي الهوى والهوية برازيلي.

وانتقل المدافع البرازيلي البالغ عمره 24 عاما من أتلانتا إلى روما على سبيل الإعارة في 2020، قبل انضمامه بشكل دائم في العام التالي.

وأحرز إيبانيز ثلاثة أهداف في 48 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو في الموسم الماضي.

وأصبح إيبانيز سادس أبرز المنضمين إلى الأهلي، العائد لدوري المحترفين بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، مع رياض محرز وروبرتو فيرمينو وإدوار مندي وآلان سانت-ماكسيمين وفرانك كيسي.

وكان الأهلي تعاقد مع المدرب الألماني ماتياس يايسله بعد رحيله عن سالزبورغ النمساوي.

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