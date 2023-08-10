ابتداء من الموسم المقبل.. الدوري الإنجليزي بلا توقف

من المحتمل أن تضطر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى إلغاء عطلة منتصف الموسم بسبب ازدحام روزنامة المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن هذا التغيير قد يتم تطبيقه في الموسم المقبل، خاصة بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام بمشاركة 32 فريقا في صيف 2025، بالإضافة لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في العام التالي بمشاركة 48 منتخبا.

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وبدأت رابطة الدوري الممتاز في تطبيق نظام عطلة منتصف الموسم في 2018 في محاولة لتخفيف الأحمال على اللاعبين.

وينتظر أن يتم منح عطلة منتصف الموسم هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في يناير من العام المقبل.

ولكن ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة، أكد أنه يتم مناقشة إلغاء هذا النظام لأنه قد يتعذر تطبيقه.

وقال: هذا أحد الأشياء التي نناقشها مع الاتحاد الإنجليزي، ورابطة الدوري الإنجليزي. نريد أن تزدهر بطولة الدوري الممتاز وبطولات الكأس ودوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى)، وهذا يتطلب إجراء تعديل.

وأضاف: هذا هو آخر موسم سيتم تحديد مواعيده وفقا لروزنامة المباريات الدولية المتعارف عليها، حيث يبدأ الدوري الممتاز في عطلة نهاية أسبوع محددة، ويقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع الخاصة به، وبعد ذلك سيكون لديك دوري أبطال أوروبا، وعطلة منتصف الموسم للاعبين.

وأردف: الكثير سيتم تغييره بسبب المواعيد الأوروبية الإضافية. نحن على علم تام بالتغييرات في مسابقات الفيفا. كأس العالم سيشهد زيادة عدد الفرق المشاركة به، حيث سيتم زيادة عدد مباريات مرحلة المجموعات. حتما سيؤدي هذا لزيادة روزنامة المباريات.