الأهلي يقص شريط الدوري السعودي وسط اهتمام عالمي

بصبغة أوروبية ووسط متابعة عالمية كبيرة، تنطلق يوم الجمعة فعاليات الموسم الجديد 2023 - 2024 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وتقام فعاليات البطولة هذا الموسم بمشاركة 18 فريقا بعدما اقتصر العدد الموسم الماضي على 16 فريقا، عندما توج اتحاد جدة باللقب بعد منافسة مع النصر.

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وتتسم المسابقة هذا الموسم بصبغة غير مسبوقة بعدما دعم أكثر من فريق في المسابقة صفوفه بعدد من أبرز النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب الأوروبية على مدار المواسم الماضية، حتى أصبح الدوري السعودي من أكثر دوريات العالم جذبا للاهتمام الإعلامي والجماهيري.

ووضح هذا الاهتمام من خلال عقود البث التي أبرمت مؤخرا مع عدد من الشبكات العالمية لنقل مباريات البطولة تلفزيونيا للعديد من أنحاء العالم في ظل الرغبة الكبيرة من المشجعين حول العالم في متابعة هذا الكم الكبير من النجوم الذين انتقلوا إلى صفوف الأندية السعودية.

وقاد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في منتصف الموسم الماضي موجة توافد النجوم على أندية "روشن".

وكان رونالدو، الفائز بجائزتي الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عدة مرات سابقة، قال قبل نهاية الموسم الماضي: الدوري السعودي يتطور، والموسم المقبل سيكون أفضل.

وأضاف: أعتقد أن هذا الدوري سيكون تدريجيا ضمن أفضل خمس دوريات في العالم، ولكنه يحتاج لبعض الوقت، ولبعض اللاعبين والبنية الأساسية. ولكنني أرى أن هذا البلد مدهش، ولديه شعب مذهل، ومن وجهة نظري ستكون بطولة الدوري فيه رائعة.

وجاء في مقدمة النجوم المنضمين للأندية السعودية هذا الصيف، المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي انتقل لاتحاد جدة السعودي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب والأرقام القياسية مع ريال مدريد الإسباني على مدار سنوات طويلة مضت.

كما انتقل الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة بعد مسيرة مميزة مع مانشستر سيتي الإنجليزي توجها بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي.

كذلك، انتقل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي سابقا، من بايرن ميونخ الألماني إلى النصر السعودي ليلعب بجوار رونالدو في الموسم الجديد.

وانتقل الثلاثي فابينيو وروبرتو فيرمينو وجوردان هيندرسون من ليفربول إلى اتحاد جدة وأهلي جدة والاتفاق السعودي على الترتيب، فيما انضم الفرنسي نغولو كانتي من تشيلسي الإنجليزي إلى اتحاد جدة، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى الهلال السعودي، وسيرجي ميلنكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي إلى الهلال.

ويقص أهلي جدة شريط افتتاح فعاليات الموسم الجديد للبطولة يوم الجمعة بمواجهة الحزم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فيما يبدأ اتحاد جدة رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة في ضيافة الرائد يوم الاثنين المقبل.

وتتزامن ضربة البداية في الموسم الجديد لدوري "روشن"، مع ختام فعاليات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي يسدل الستار عليها يوم السبت بلقاء النصر مع الهلال في نهائي سعودي خالص للبطولة.

وبخلاف المباراتين المقررتين للهلال مع أبها والنصر مع الاتفاق بالمرحلة الأولى من المسابقة، تشهد هذه المرحلة أيضا مباريات الطائي مع ضمك والفيحاء مع الخليج يوم السبت، والرياض مع الوحدة والفتح مع التعاون يوم الأحد، والشباب مع الأخدود يوم الاثنين المقبل.